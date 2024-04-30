Русским многодетным семьям разрешили оплачивать ЖКУ без комиссий и пеней

В России утвердили перечень граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии.30 апреля Кабмин России определил категории граждан, которых освободят от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг и пеней.
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