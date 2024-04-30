Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Смывать город, думаю, никому выгодно не было. Ну, разве что тем, кто будет распределять компенсации населению, хотя и...В Орске обсуждают...
  • Алекс Сэм
    Вообще среднеазиатов не пускать, а тех что уже в России выслать!МИД Тажикистана и...
  • Русский Империалист
    Извиняться перед скотом, что устроил теракт в Крокусе.. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺Министр иностранн...

Русским многодетным семьям разрешили оплачивать ЖКУ без комиссий и пеней

Русским многодетным семьям разрешили оплачивать ЖКУ без комиссий и пеней

В России утвердили перечень граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии.30 апреля Кабмин России определил категории граждан, которых освободят от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг и пеней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх