Доцент Сорин: «волшебная таблетка» не поможет в борьбе с перееданием

Доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Антон Сорин в беседе с RT объяснил, почему препараты, подавляющие аппетит, такие как семаглутид, не помогут решить проблему компульсивного переедания и булимии.
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