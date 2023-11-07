Советник Лещенко: Запад не поставляет Украине обещанное оружие в полном объеме

Западные государства не поставляют Украине обещанное ими оружие в полном объеме. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал советник руководителя офиса президента бывшей советской республики Сергей Лещенко.
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