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Советник Лещенко: Запад не поставляет Украине обещанное оружие в полном объеме

Советник Лещенко: Запад не поставляет Украине обещанное оружие в полном объеме

Западные государства не поставляют Украине обещанное ими оружие в полном объеме. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал советник руководителя офиса президента бывшей советской республики Сергей Лещенко.

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