Мужчина заразился лихорадкой через мышиную пыль в гараже

Подзаголовок: В Псковской областной инфекционной больнице успешно пролечили 43‑летнего мужчину с тяжёлой формой геморрагической лихорадки.
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