Армения раскрыла "пользу" от членства в МУС, выдавшем ордер на "арест" Путина

В армянском МИД попытались убедить общественность, что присоединение к Римскому статуту повлияет на планы Азербайджана8 февраля в Международном уголовном суде (МУС) состоялось мероприятие, связанное с ратификацией Арменией Римского статута.
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