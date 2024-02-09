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Царьград

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Армения раскрыла "пользу" от членства в МУС, выдавшем ордер на "арест" Путина

Армения раскрыла "пользу" от членства в МУС, выдавшем ордер на "арест" Путина

В армянском МИД попытались убедить общественность, что присоединение к Римскому статуту повлияет на планы Азербайджана8 февраля в Международном уголовном суде (МУС) состоялось мероприятие, связанное с ратификацией Арменией Римского статута.

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