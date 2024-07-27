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Царьград

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Захарова: Всадник Апокалипсиса на ОИ в Париже раскрыл формат конца света

Захарова: Всадник Апокалипсиса на ОИ в Париже раскрыл формат конца света

Захарова назвала церемонию открытия Олимпиады в Париже масштабным провалом и "дном Сены".Олимпийский факел на открытии Олимпийских Игр нёс рэпер-наркоман, а знаменосцем олимпийского движения стал всадника Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света, заявила Мария Захарова в своем телеграм-канале.

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