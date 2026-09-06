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Yle: Архив Финляндии ограничил доступ к российским документам до 9999 года

Yle: Архив Финляндии ограничил доступ к российским документам до 9999 года

Национальный архив Финляндии ограничил доступ к копиям исторических документов, полученным из России, установив срок действия ограничений до конца 9999 года.

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