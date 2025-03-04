Судьбу Украины будут решать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет принять в этом участия, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл 3 марта на телеканале Newsmax.