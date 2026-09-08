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Ученые выяснили, какие продукты могут привести к бессоннице и кошмарам

Ученые выяснили, какие продукты могут привести к бессоннице и кошмарам

Отдельно специалисты обратили внимание на людей с непереносимостью лактозы Употребление некоторых продуктов незадолго до сна может быть связано с бессонницей и ночными кошмарами.

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