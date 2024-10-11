НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ну вот и  ЛАДУШКИ ...!!! 👍👍👍👍👍Немецкие СМИ: в 2...
  • Гарий Щерба
    Так  РОССИЯ  уж давно говорила что ,,ПЭТРИОТ,,  , РАССПИАРЕННЫЙ   ВПК США  с ГОЛЛИВУДОМ настоящий  ФУФЛЯК  ,  ВПАРИВА...Немецкий доклад: ...
  • Гарий Щерба
    Как  БЫЛИ  АНГЛОСАКСЫ  мировыми  ШАКАЛАМИ ТРУСЛИВЫМИ ,  таковыми и  ОСТАЮТСА .  НИЧЕГО САМИ , ВСЁ ЧУЖИМИ РУКАМИ  и за...Посол США в Япони...

"Чёрный вторник". Создание экономической модели "трубы"

"Чёрный вторник". Создание экономической модели "трубы"

30 лет назад, 11 октября 1994 г., в России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару, т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх