Овны теряют силу, Девы на грани срыва, а у Водолеев каша в голове: почему в сентябре нас накрыла дикая усталость

Внезапный упадок сил, накрывший миллионы людей с приходом осени, оказался не банальной ленью, а результатом мощного парада планетных блокировок на звездном небе.
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