На Тихоокеанском флоте сотрудники жилищно-коммунального управления проводят огнезащиту деревянных конструкций

На Тихоокеанском флоте сотрудники жилищно-коммунального управления проводят огнезащиту деревянных конструкций

С целью проведения работ по огнезащите деревянных конструкций зданий создано 8 бригад, укомплектованных необходимым оборудованием и инвентарём.

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