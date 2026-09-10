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Регионы России

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Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер дисквалифицирован на четыре года

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер дисквалифицирован на четыре года

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею с шайбой Патрик Фишер получил дисквалификацию на четыре года.

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