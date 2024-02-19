Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 19 февраля 🌥 В Симферополе +3 и пасмурно В Севастополе +5 и облачно с прояснениями В Евпатории +4 и пасмурно В Джанкое +3 и дождь со снегом В Ялте +7 и дождь В Алуште +6 и дождь В Керчи +2 и дождь со снегом В Армянске +2 и пасмурно В Красноперекопске +2 и пасмурно В Бахчисарае +4 и пасмурно В Феодосии +3 и дождь со снегом В Судаке +5 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.