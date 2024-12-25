Пленный украинец заявил о перекрытии ВСУ путей отступления своим

Политика как она есть

Украинские военнослужащие перекрывают пути отступления сослуживцам, минируя мосты. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в Донецкой народной республике (ДНР).