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Кличко призвал Зеленского составить план для мэров городов Украины на случай ЧС

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что украинские власти должны выдать главам городов на Украине конверты с алгоритмом действий на случай чрезвычайной ситуации (ЧС).

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