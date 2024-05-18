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  • Искандер
    Полноте. «На кормление» в России сажали до середины 16го века. В начале 17го века Иван Грозный прихлопнул эту практик...За организацию не...
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За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Сажать, только сажать за эти преступления с конфискацией имущества.
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6 час.
Анатолий Витушкин
Многие беды оттого, что излишне гуманны суды. К предателям Родины или расстрел, или пожизненное.!
Ответить
1 час.
И
Искандер
Полноте. «На кормление» в России сажали до середины 16го века. В начале 17го века Иван Грозный прихлопнул эту практику почти вчистую. За припадочным садистом, Петрушкой №1 (царь с 1682г) других паскудств хватает.
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14 мин.

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