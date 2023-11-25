Военкор RT Симонов сообщил о работе разведчиков РФ на Купянском участке

Действующий на территории ведения сражений журналист Александр Симонов поделился сведениями о действиях разведывательного подразделения Вооружённых сил Российской Федерации на Купянском участке линии боевого соприкосновения.
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