Дети-актеры из «Один дома» тогда и сейчас: как выглядят звезды легендарного фильма

34 года назад на экраны вышла комедия Криса Коламбуса, которой никто не пророчил мировой успех. В моменте фильм прославил всех юных артистов, но никто из них не смог удержаться на Олимпе зрительской любви.
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