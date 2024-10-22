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Владимирские новости

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Владимирцы начали массово жаловаться на перебои в работе систем GPS-навигации

Владимирцы начали массово жаловаться на перебои в работе систем GPS-навигации

Владимирцы начали массово жаловаться на перебои в работе систем GPS-навигации. Уже на протяжении двух недель в соцсетях появляются посты о сбоях навигацииВладимирцы начали массово жаловаться на перебои в работе систем GPS-навигации.

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