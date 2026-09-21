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Госзаказ Москвы способствует созданию около 2 млн рабочих мест в регионах

Госзаказ Москвы способствует созданию около 2 млн рабочих мест в регионах

Государственный заказ Москвы способствует созданию около 2 миллионов рабочих мест в регионах России. Об этом на 11-м Московском финансовом форуме сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в ходе сессии «Кадровый ресурс: от прогнозирования потребности к повышению производительности».

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