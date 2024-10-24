Названа причина взрыва газа в свердловском городе Сухой Лог

Дмитрий Гурин

Корее всего жильцы просто подключили к плите баллон с сжиженным газом, для взрыва требуется концентрация 5% простого из трубы или 2% сжиженного от объема помещения... а это не мало, учитывая вонь сероводорода возникает вопрос а до этого люди ничего не почувствовали? Может там что то другое рвануло?