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Названа причина взрыва газа в свердловском городе Сухой Лог

Названа причина взрыва газа в свердловском городе Сухой Лог

Квартиру, где произошел инцидент, от газа отключили еще в 2021 году за долги.Названа причина взрыва в свердловском городе Сухой Лог.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Корее всего жильцы просто подключили к плите баллон с сжиженным газом, для взрыва требуется концентрация 5% простого из трубы или 2% сжиженного от объема помещения... а это не мало, учитывая вонь сероводорода возникает вопрос а до этого люди ничего не почувствовали? Может там что то другое рвануло?
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