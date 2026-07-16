Памятник «Ангелы Мессины» установят в Кронштадте перед Днем ВМФ

В преддверии Дня Военно-морского флота в Кронштадте состоится открытие нового памятника. Монумент «Ангелы Мессины» будет установлен в сквере на Тулонской аллее, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
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