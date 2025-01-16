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Гризманн и Браим стали владельцами бренда витаминизированного напитка WTR ONE. Вода для них берется из чистых природных источников Швеции

Гризманн и Браим стали владельцами бренда витаминизированного напитка WTR ONE. Вода для них берется из чистых природных источников Швеции

Нападающий «Атлетико» и полузащитник «Реал Мадрид» приобрели витаминизированный напиток WTR ONE. В состав напитка входит вода из чистых природных источников Швеции.

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