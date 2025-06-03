Эксперты назвали города — лидеры по развитию цифровых сервисов

В число лидеров по индексу цифрового развития впервые попали Казань, Вологда, Салехард и Брянск, следует из имеющихся у «Известий» результатов «Индекса цифровой жизни городов», составленного школой управления «Сколково».
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