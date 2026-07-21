Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

863 подписчика

«Мы ответим!»: британцы всполошились из-за стрельбы российского сторожевого корабля вблизи Плимута

«Мы ответим!»: британцы всполошились из-за стрельбы российского сторожевого корабля вблизи Плимута

20 июля, в день вступления в должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма, российский сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл боевую стрельбу в международных водах в 40 морских милях от побережья Плимута.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии