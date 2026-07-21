«Мы ответим!»: британцы всполошились из-за стрельбы российского сторожевого корабля вблизи Плимута

20 июля, в день вступления в должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма, российский сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл боевую стрельбу в международных водах в 40 морских милях от побережья Плимута.
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