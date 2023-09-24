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В Якутске завершился республиканский патриотический слёт учащихся и молодежи общественного движения «Юнармия»

В Якутске завершился республиканский патриотический слёт учащихся и молодежи общественного движения «Юнармия»

В рамках слёта юнармейцы соревновались в сборке и разборке автомата, гиревом спорте, страйкболе. Также ребята приняли участие в военно-спортивных играх, образовательных программах, смотре-конкурсе.

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