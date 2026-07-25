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Царьград

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Ираклий Пирцхалава расстался с Еленой из-за разных жизненных целей

Ираклий Пирцхалава расстался с Еленой из-за разных жизненных целей

Ираклий Пирцхалава и Елена Гребенщикова расстались, выяснив, что хотят разные жизни. Елена желает строить карьеру и выбирать себя, тогда как Ираклий стремится к большой семье.

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