Часть районов Калужской области из-за грозы осталась без света

Калужскую области трижды за последние сутки накрыл мощный грозовой фронт. Ливень и сильный ветер привели к падению деревьев, обрывов проводов, многочисленным потопам на дорогахВ Калужской области в воскресенье, 8 июня часть районов осталась без электроснабжения.