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Калужские новости

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Часть районов Калужской области из-за грозы осталась без света

Часть районов Калужской области из-за грозы осталась без света

Калужскую области трижды за последние сутки накрыл мощный грозовой фронт. Ливень и сильный ветер привели к падению деревьев, обрывов проводов, многочисленным потопам на дорогахВ Калужской области в воскресенье, 8 июня часть районов осталась без электроснабжения.

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