Часть районов Калужской области из-за грозы осталась без света

Калужскую области трижды за последние сутки накрыл мощный грозовой фронт. Ливень и сильный ветер привели к падению деревьев, обрывов проводов, многочисленным потопам на дорогахВ Калужской области в воскресенье, 8 июня часть районов осталась без электроснабжения.
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