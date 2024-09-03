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Царьград

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Жара временно отступит в Москве и Подмосковье

Жара временно отступит в Москве и Подмосковье

Температура опустится до +23 градусов.Жара, которая установилась в Москве и Подмосковье, временно отступит.

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