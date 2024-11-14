Кстати, республиканцы сейчас с удовольствием напоминают, что новая руководительница Национальной разведки Талси Габбард внесена в украинский расстрельный список «Миротворец» как «пособник российских военных преступников и оккупантов».
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