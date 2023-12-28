Дед Мороз в машине ГИБДД порадовал подарками жителей Уссурийска

В Приморском крае в рамках проведения ставшей уже традиционной ежегодной Всероссийской акции МВД России "Полицейский Дед Мороз" сотрудники Госавтоинспекции города Уссурийска поздравили участников дорожного движения с наступающими Новым годом и Рождеством, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу Уссурийску.