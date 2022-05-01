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Упавшие с моста камни повредили машину свердловчанина

Упавшие с моста камни повредили машину свердловчанина

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Восточная в Екатеринбурге. Мужчина проезжал под железнодорожным мостом, внезапно на транспортное средство сверху полетели камни, сообщил пострадавший сообществу «Типичный Екатеринбург» во ВКонтакте.

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