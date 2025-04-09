Глава ВТО: в торговую войну США и КНР будет втянут весь мир

Негативные макроэкономические последствия вводимых Соединенными Штатами пошлин для товаров, ввозимых в США из Китая, коснутся не только Соединенных Штатов и Китая, заявил 9 апреля глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеал на сайте ВТО.