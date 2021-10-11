Сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу приняли участие в церемонии захоронения останков двадцати воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу на территории воинского кладбища «Кондакопшино» в рамках реализации мероприятий Плана работы Штаба по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета Российской Федерации на 2020–2021 гг.