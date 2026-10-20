14-летний подросток с мачете напал на российскую туристку в Рио-де-Жанейро57-летняя туристка из Ростова-на-Дону приехала на отдых в бразильский город Рио-де-Жанейро.
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