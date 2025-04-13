Фонетический фурор: кроссовер из вирусной рекламы прошел тест на дорогах Астрахани

Кроссовер Bestune T90 оказался самым обсуждаемым автомобилем Рунета в 2025 году, что стало неожиданностью даже для российского дистрибьютора компании FAW, — и причиной тому стала вовсе не внешность или ездовые повадки.
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