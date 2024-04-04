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Она втирала соду в ноги каждый день на протяжении 2 недель. Результат? Я еще такого не видела!

Обычная пищевая сода помогла мне избавиться от мозолей, потертостей и мелких трещинок на пятках! Какими только средствами я не пользовалась… Ни специальные кремы, ни масла не помогали мне добиться идеальной кожи на ступнях! Если ты носишь не совсем подходящую по размеру обувь, если у тебя широкие ….

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