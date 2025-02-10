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Царьград

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Илон Маск назвал девять книг, которые сделали его миллиардером

Илон Маск назвал девять книг, которые сделали его миллиардером

Американский предприниматель Илон Маск перечислил произведения, изменившие его жизнь.Американский миллиардер Илон Маск раскрыл список из девяти книг, которые оказали значительное влияние на его жизнь и карьеру.

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