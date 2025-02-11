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Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции экс-ведущей «Вестей»

Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции экс-ведущей «Вестей»

Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции бывшей ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом).

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