Президент США планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню и укрепление мексиканской границы

Администрация президента США Джо Байдена упорно изыскивает способы решения буквально всех проблем как внутри страны, так и на международном уровне, стараясь преодолеть сопротивление нижней палаты Конгресса, контролируемой республиканцами.
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