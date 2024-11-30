Труп человека обнаружили около ТЦ "Макси" в Туле

18+ В пятницу, 29 ноября, около ТЦ "Макси" в Туле нашли труп человека Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях По данному факту в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, проводится доследственная проверка.