Рыбак совершил одну ошибку, из-за которой в нем поселился 30-сантиметровый червь

35-летний мужчина из Индии подхватил редкого и очень крупного паразита. История неудачливого рыбака поучительна для других, ведь на больничной койке мужчина оказался из-за довольно распространенной ошибки.
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