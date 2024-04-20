Серия комбинированных ударов нанесена по объектам киевского режима от Харькова до Одессы

И не надо комментировать! Шваркнули и .......тишина! Пусть визжат укропаблики!

Tania Еременко

Один вопрос: А нельзя было сразу всё это сделать? Не было бы столько погибших наших воинов. Это не критика армии - это неосуществлённая мечта.