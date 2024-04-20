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Серия комбинированных ударов нанесена по объектам киевского режима от Харькова до Одессы

Серия комбинированных ударов нанесена по объектам киевского режима от Харькова до Одессы

Рано утром 20 апреля ВС РФ осуществили серию комбинированных ударов по территории Украины. Атаке подверглись объекты в Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях, а также на оккупированных ВСУ участках Запорожской и Херсонской областей.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
И не надо комментировать! Шваркнули и .......тишина! Пусть визжат укропаблики!
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
прекрасные  новости !так держать! Россия- вперёд к полному уничтожению  укро нациков и натовских наёмников!
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11 час.
Tania Еременко
Один вопрос: А нельзя было сразу всё это сделать? Не было бы столько погибших наших воинов. Это не критика армии - это неосуществлённая мечта.
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11 час.

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