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Кейн не закончит карьеру в сборной – он хочет выиграть ЧМ-2026 с Англией. Харри вдохновляется примером Месси в сборной Аргентины (The Telegraph)

Англичане уступили в финале Евро-2024 сборной Испании со счетом 1:2. Команда Гарета Саутгейта проиграла два финала Евро подряд – в 2021-м уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

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