Эрдоган: «Век Турции» станет веком инвестиций

Намерение увеличить инвестиционную программу в Турции выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время открытия 10-го заседания Инвестиционного консультативного совета в Стамбуле, 28 сентября передает агентство Anadolu.
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