Как правильно заложить в смету монтаж алюминиевых дверей: разбор нормативов и типичных ошибок

Работа со сметной документацией часто напоминает движение по тонкому льду: вроде бы все привычно и понятно, но одна неверная цифра способна обрушить весь расчет.
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