Залез в чужой Pajero и уехал на нем, распивая алкоголь (видео)

В кемеровскую полицию поступило сообщение об угоне Mitsubishi Pajero. Как говорят в пресс-службе МВД, владелец как будто сделал все, чтобы машину угнали: оставил ее незапертой и с ключом зажигания в замке, а сам направился в одно из ближайших офисных зданий на проспекте Советском.