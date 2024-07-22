Уинн: Байден поддержал Харрис ради сохранения собранных на кампанию средств

Действующий американский лидер Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для выдвижение на голосование от демократов, чтобы сохранить собранные во время предвыборной кампании сотни миллионов долларов.
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