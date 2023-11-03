Повышение военных пенсий в 2024 году: законодательное решение для защитников Родины Елена ГалицкаяГосударственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении важные поправки в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу».
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